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ثبات أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024.. «اعرف وصل كام؟»

كتب:

محمد متولي
03:43 ص | الأحد 07 يناير 2024
أسمنت البناء - صورة ارشيفية

أسمنت البناء - صورة ارشيفية

ثبات سعري كبير شهدته سوق الأسمنت في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليبلغ سعر طن الأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024 في مصر، بالنسبة لأسمنت الرمادي 2280 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024 في الأسواق المصرية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، التي جاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 2040 جنيهًا للطن.

- سعر طن الأسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السهم 2020 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2020 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2050 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس 2090 جنيهًا للطن.

- سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت النصر 2050 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيهًا للطن.

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