ثبات أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024.. «اعرف وصل كام؟»

ثبات سعري كبير شهدته سوق الأسمنت في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليبلغ سعر طن الأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024 في مصر، بالنسبة لأسمنت الرمادي 2280 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024 في الأسواق المصرية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، التي جاءت كما يلي:

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

- سعر أسمنت حلوان 2040 جنيهًا للطن.

- سعر طن الأسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السهم 2020 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المعلم 2020 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت المخصوص 2050 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت السويس 2090 جنيهًا للطن.

- سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت النصر 2050 جنيهًا للطن.

- سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيهًا للطن.