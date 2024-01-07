ثبات أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024.. «اعرف وصل كام؟»
كتب:
محمد متولي
03:43 ص | الأحد 07 يناير 2024
أسمنت البناء - صورة ارشيفية
ثبات سعري كبير شهدته سوق الأسمنت في مصر، خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ليبلغ سعر طن الأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024 في مصر، بالنسبة لأسمنت الرمادي 2280 جنيهًا.
أسعار الأسمنت اليوم في مصر
وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الأحد 7-1-2024 في الأسواق المصرية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، التي جاءت كما يلي:
سعر طن الأسمنت في مصر اليوم
- سعر أسمنت حلوان 2040 جنيهًا للطن.
- سعر طن الأسمنت المسلح 2130 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت السهم 2020 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت المعلم 2020 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت المخصوص 2050 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت السويس 2090 جنيهًا للطن.
- سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت النصر 2050 جنيهًا للطن.
- سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيهًا للطن.