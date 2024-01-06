أسوان «عروس المشاتي».. 7 أماكن تاريخية لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد

تزامنًا مع احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد المجيد، يبحث المواطنون عن أماكن التنزه والفسح في محافظة أسوان، لقضاء العيد والاستمتاع بالإجازة، إذ تعد «عروس المشاتي» قبلة للمواطنين الباحثين عن رحلات التنزه داخل المعالم الأثرية، أو الجزر النيلية، أو الحدائق والمتنزهات المفتوحة، أو المتاحف.

وترصد «الوطن» أبرز 7 أماكن لقضاء إجازة العيد، وللاستمتاع بطقس المدينة الدافئ، وفقًا للباحثة الأثرية يسرا محمد.

معبد فيلة بأسوان

يعتبر معبد فيلة واحدًا من أشهر المعالم الأثرية والسياحية في المدينة، وشُيد المعبد في القرن الثالث قبل الميلاد لعبادة إيزيس، وله شهرة كبيرة إذ جرى إنقاذه بمساعدة اليونسكو أثناء بناء السد العالي، ونقله إلى جنوب بحيرة ناصر، في عملية استغرقت 9 سنوات، لتفكيك المعبد وإعادة تركيبه.

معبد إيزيس وقصة أوزوريس

يتميز معبد ايزيس بالنقوش التي تحكي قصصًا ممتعة من عصر الدولة القديمة، إذ توالت العصور على المعبد منها اليوناني والروماني والبيزنطي، ليترك كل منهم طابعه على جدران المعبد، الذي يضم قصة إيزيس وأوزوريس وحبهما الخالد وولادة حورس، كما أن الذهاب إلى المعبد يكون عبر رحلة نيلية رائعة، يشاهد الزائر بها معالم الطبيعة الخلابة بنيل أسوان والجزر المحيطة.

ويبلغ سعر تذكرته للمصريين 20 جنيها وغير المصريين 140 جنيها ويمكن زيارته من الصباح الباكر 7 صباحا حتى 6 مساء.

معبد خونوم بأسوان

ويبلغ سعر تذكرته للمصريين 20 جنيهًا، وغير المصريين 140 جنيهًا، ويمكن زيارته من الصباح الباكر، من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.

معبد خونوم بأسوان

يمتاز معبد خونوم بموقعه الفريد فهو يقع تحت الأرض بـ9 أمتار بجزيرة الفنتين، رغم ما تشير إليه الوثائق والجداريات به أنه شُيِّد فوق متحف قديم، وشُيِّد في عهد الملك تحتمس الثالث، وتعاقب عليه العصر البطلمي واليوناني ليترك كل منهما بصمته عليه، ونظرًا لأنه يقع تحت سطح الأرض فقد احتفظ بتكوينه بعيدًا عن عوامل التعرية، فيعرض المعبد مراحل البناء المختلفة للمعابد، ما يكسبه أهمية تاريخية وثقافية كبرى.

ويضم أربعة صفوفٍ من الأعمدة الضخمة في القاعة الرئيسية، ويحتفظ بألوانه القديمة المرسومة حتى الآن، ما يجعله قبلة جذب للعديدين، خاصة السائحين، للاستمتاع بجمال ووضوح الألوان القديمة.

ويمكن زيارته من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، بتذكرة 20 جنيهًا للمصريين، و140 جنيهًا لغير المصريين.

جزيرة إيجليكا بأسوان «السحر والجمال»

تقع جزيرة إيجليكا في حوض سد أسوان القديم، ونقل إليها معبد فيلة، وتمتاز بطبيعتها الخلابة من المناظر الطبيعية والنباتات النادرة، فضلاً عن المعابد والمناطق الأثرية التي تضمها، وتعد من قبلة السياح الراغبين بالتمتع بالطبيعة والاستجمام.

متحف أسوان.. يضم عددًا من الآثار القديمة

أنشئ متحف أسوان بجزيرة الفنتين لضم عدد من الآثار القديمة التي تحويها المحافظة بمكان واحد، إذ يضم المتحف بمحيطه معبد خنوم، والعديد من الآثار النوبية وآثار من جزيرة الفنتين، والآثار الفرعونية، وأخرى بطلمية، وأخرى يونانية ورومانية، ما يجعل المتحف جامعًا لمختلف العصور المتعاقبة على أسوان.

الأماكن السياحية بمحافظة أسوان

كما تضم محافظة أسوان العديد من الأماكن للخروج في العيد بأقل تكلفة، بينها متحف النوبة، والكورنيش، وجزيرة النباتات، ومتحف النيل، والمسلة الناقصة، ومعبد كوم أمبو، والنوبة، وغرب سهيل.