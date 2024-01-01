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محافظ قنا يعتمد ترقية 375 موظفا بالديوان العام والوحدات المحلية

كتب:

رجب آدم
03:25 م | الإثنين 01 يناير 2024
محافظ قنا

محافظ قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ترقية 375 موظف بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة من المراكز والمدن المستحقين للترقية اعتبارا من أول يوليو 2023م، بمختلف التخصصات، وذلك في ضوء القواعد الصادرة من رئيس جهاز التنظيم والإدارة رقم 121 لسنة 2023م.

ترقية عدد من الموظفين في قنا

ومن جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن القرار نص في مادته الأولى ترقية 375 موظفًا من المستوى الوظيفي الأدنى إلى المستوى الوظيفي الأعلى بمختلف المجموعات النوعية مع منحهم علاوة الترقية المقررة بنسبة 5% من الأجر الوظيفي اعتبارا من أول يوليو 2023، وفقا للمسمى الوظيفي لهم، كما تضمن القرار في مادته الثانية صرف الحافز لعدد 131 موظفًا من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، والذين مر عليهم 3 سنوات في المستوى الوظيفي وذلك وفقًا للقانون.

هيكلة ديوان عام المحافظة بقنا 

وأشار «عبد الباقي»، إلى أن يجري تنفيذ خطة إعادة هيكلة الديوان العام واداراته المختلفة بما يتناسب مع قانون الخدمة المدنية الجديد وتحديث الملفات الوظيفية لجميع العاملين لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية المتاحة وذلك بالتنسيق والتعاون بين الموارد البشرية بالمحافظة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع تكثيف وتطوير البرامج التدريبية للعاملين بهدف تنمية الكوادر البشرية بالمحافظة وتأهيلهم لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمى تنفيذًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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