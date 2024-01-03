محافظ قنا يلتقي المواطنين فرديا حفاظا على خصوصية الشكاوى

بدأ اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عقد اللقاءات مع المواطنين بشكل فردي، حفاظا على خصوصية الشكوى المقدمة من الشاكي، وشدد على المسؤولين الاهتمام بالشكاوى، والعمل على حلها.

محافظ قنا والمسؤولون يستقبلون المواطنين

وكان محافظ قنا، استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، اليوم، المواطنين بمكاتبهم، وذلك لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى.

المحافظ يدرس كل شكوى على حدة

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا، استقبل 76 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها، ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

من جانبه قال محافظ قنا، في بيان له، إن ذلك يأتي في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.