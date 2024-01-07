في يوم ميلاده.. أغرب رسالة تهديد وصلت إلى الفنان إيهاب توفيق

يعتبر أحد أهم المطربين المصريين الذين نشأوا في جيل الثمانينيات، بدأت موهبته في الخروج إلى النور وامتد فنه وطربه إلى التسعينيات مروراً بالألفية الجديدة، شجَّعه والده على موهبته فتعلم عزف العود، وازداد حبه للغناء بعد التحاقه بمعهد الفن والموسيقى، استطاع الفنان إيهاب توفيق، الذي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، أن يطور نفسه بموهبته التي اجتمع عليها جميع الأجيال، كما تصدر الساحات الغنائية بعد إثبات تلك الموهبة، وأكد على ذلك المعجبون والمحبون الذين يتهافتون عليه.

والدته تؤكد سعادتها الشديدة بحب الجمهور له

وفي لقاء تليفزيوني نادر لوالدة الفنان إيهاب توفيق تحدثت عن معجبيه، حيث قالت إنها تحب سماعهم وبعضا من كلامهم الذي وصفته بأنه يحمل بعضا من اللطف، وتحدثت عن المعجبين الذين يتملكهم التعاسة عندما لا يجيبهم على الهاتف بسبب عدم تواجده بالمنزل، ومن ضمن معجبيه بعض من الأطفال الذي يُحبون سماع أغانيه والمراهقون والآباء وجميع الأعمار، وأوضحت سعادتها الشديدة بحب الجمهور له.

والدة إيهاب توفيق تتحدث عن معجباته

واستكملت والدة إيهاب توفيق عن المعجبين الذين يثيرون استياءها وقالت «لا أحب من لم يذكر اسمه عند محادثته»، موضحةً أن هناك الكثير من المكالمات التي تصله بكثير من الأسماء، وكشفت عن تقدمه لفتاة كانت معه أثناء الدراسة ولكن الخطبة لم تتم وذلك قراراً من إيهاب الذي تركها بسبب ظروف عمله التي تجعله يقضي معظم الوقت خارج المنزل.

رسالة التهديد

أما عن أغرب الرسائل التي وصلتها كانت رسالة تهديد بالانتحار من إحدى معجباته، وذلك إذا تزوج أو ربطته علاقة بفتاة، كما لفتت إلى أن «إيهاب» رجل شرقي يريد الزواج من فتاة ربة منزل.