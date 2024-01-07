انخفاض كبير في أسعار الحديد اليوم الأحد 7-1-2024 بالأسواق

انخفاض كبير، شهده أسعار الحديد اليوم الأحد 7-1-2024 بمختلف الأسواق المحلية، ذلك بعد أنّ أعلن الموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار طن الحديد الاستثماري اليوم، ليسجل 40 ألفًا و454 جنيهًا، بانخفاض وصل إلى 415 جنيهًا للطن.

سعر طن الحديد اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الأحد، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأحد، في الأسواق، 40 ألفًا و454 جنيهًا للطن الواحد، كسعر بيع للمستهلك.

سعر حديد عز اليوم

وبلغ سعر حديد عز اليوم الأحد، في الأسواق، 42 ألفًا و724 جنيهًا للطن الواحد، كسعر بيع للمستهلك.

سعر حدید المصریین

- سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 42 ألفًا و800 جنيه للطن.

- بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 40 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد العتال، 41 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر طن حديد المعادي، نحو 40 ألفًا و200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد الكومي، 40 ألفًا و300 جنيه.

- طن حديد المراكبي، سجل 41 ألفًا و500 جنيه.

- طن حديد عطية، سجل 41 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد العشري، 40 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميًا اليوم

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، أسعار الحديد عالميًا اليوم، حسب التحديث الأخير، وجاءت كالتالي:

- سعر الحديد الخام: 144 دولارًا للطن الواحد.

- سعر حديد التسليح: 580 دولارًا للطن الواحد.

- سعر البليت: 510 دولارات للطن الواحد.