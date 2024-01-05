«السكة الحديد» تعتذر للركاب عن تأخر قطار «بنها - منوف» لمدة 30 دقيقة

أعلنت هيئة السكة الحديد، تأخر قطار رقم 613 ركاب «بنها - منوف»، نتيجة عطل مفاجئ بالجرار بمحطة الباجور، نتيجة حدوث «دخنة» في علبة العادم.

السكة الحديد تعتذر للركاب

أكدت الهيئة في بيان، أنه على الفور جرى إخماد الدخنة والاستعداد بجرار الإمداد، واستكمل القطار رحلته بتأخير 30 دقيقة، بدون أي إصابات أو تأخيرات أخرى.

وتابعت: «أصدر رئيس الهيئة، تعليماته بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الجرار وتعتذر الهيئة للركاب عن هذا التأخير».