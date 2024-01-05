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«السكة الحديد» تعتذر للركاب عن تأخر قطار «بنها - منوف» لمدة 30 دقيقة

كتب:

كريم روماني
03:37 م | الجمعة 05 يناير 2024
خط سكة حديد

خط سكة حديد

أعلنت هيئة السكة الحديد، تأخر قطار رقم 613 ركاب «بنها - منوف»، نتيجة عطل مفاجئ بالجرار بمحطة الباجور، نتيجة حدوث «دخنة» في علبة العادم.

السكة الحديد تعتذر للركاب 

أكدت الهيئة في بيان، أنه على الفور جرى إخماد الدخنة والاستعداد بجرار الإمداد، واستكمل القطار رحلته بتأخير 30 دقيقة، بدون أي إصابات أو تأخيرات أخرى.

وتابعت: «أصدر رئيس الهيئة، تعليماته بتشكيل لجنة فنية لمعاينة الجرار وتعتذر الهيئة للركاب عن هذا التأخير».

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.