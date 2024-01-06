محسن جابر يعقد مؤتمرا صحفيا للرد على جمعية المؤلفين بشأن «أم كلثوم»

أكد المنتج محسن جابر، أنه فوجئ بعقد مؤتمر صحفي يضم المسؤولين والقائمين على جمعية المؤلفين وصوت القاهرة للحديث عن مصنفات كوكب الشرق أم كلثوم ومواضيع أخرى.

محسن جابر يرد على عقد جمعية المؤلفين مؤتمرا صحفيا

وأشار محسن جابر: «ولما كنت أنا المعني بهذا الاجتماع فكان من المفروض أن يتم دعوتى للرد على أي استفسارات وإيضاح الحقائق على جموع الصحفيين، ولكني أعتقد أن القائمين على الدعوة لا يريدون وجودي حتى تخلو لهم الأجواء ويتم نشر الأكاذيب».

وأضاف جابر: «خاصة وأننا قد حصلنا على أحكام قضائية نهائية تؤكد ملكيتنا لأغاني السيدة أم كلثوم، وأن الحكم الذي تستخدمه شركة صوت القاهرة كدليل لها هو دليل ضدها، لأن الحكم أكد أن شركة ستارز هي التي صرحت لشركة صوت القاهرة بالاستغلال بموجب عقد الصلح».

وتابع:«وعموماً فإن هذا العقد تم فسخه بحكم نهائى بات وألزم الحكم شركة صوت القاهرة بتعويض قدره مليون وخمسمائة الف جنيه».

عقد مؤتمر صحفي

وبناء عليه سوف ندعو الصحفيين والإعلاميين إلى مؤتمر صحفى سيحدد موعده فى الأيام القليلة المقبلة، نوضح لهم فيه الحقائق بالمستندات والأحكام النهائية، ونكشف سر العلاقة الخفية بين شركة صوت القاهرة وجمعية المؤلفين والملحنين، على حد تعبير محسن جابر.