المؤلف مدحت العدل يرد على المنتج محسن جابر: سألجأ إلى القانون

وصف الدكتور مدحت العدل، المؤلف والمنتج ورئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، البيان الصادر عن شركة «ستارز» للإنتاج الفني بالباهت والمتهالك، ولا يتضمن سوى ادعاءات كاذبة، مضيفًا أنَّه سيلجأ إلى القانون لأخذ حقه.

بيان محسن جابر ضد مدحت العدل

كان المنتج محسن جابر قد أصدَر بيانا يدّعي فيه اعتداء شركة العدل جروب على حقوق عدد من الأغاني التي تمتلك حقوقها شركة «ستارز» للإنتاج الفني باستخدامها في أعمال تلفزيونية من إنتاج شركة العدل جروب، وأن جمعية المؤلفين والملحنين التي يرأسها الدكتور مدحت العدل قد صرحت بغير حق باستخدام تلك الأغاني، وأنه بذلك يخلط بين رئاسته للجمعية وبين أعماله ومصالحه الخاصة.

ومن جهته، قال الدكتور مدحت العدل إنَّ اسمه واسم شركة «العدل جروب» وسمعتها أكبر من مثل هذه الادعاءات المرسلة والتي لا تستند إلى حقائق، وأن تعمد الخلط بين مصالحه الشخصية ومصادفة رئاسته لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في الوقت الحالي يعكس تهافت هذا الادعاء، وأن القانون يجرم انتحال الحقوق واستباحتها وعليه فإنه سيلجأ إلى القانون للفصل في هذا البيان الكاذب شكلا وموضوعا.

جمعية المؤلفين والملحنين تؤكد حقها بأغاني أم كلثوم

وردًا على ادعاء بيان شركة «ستارز» للإنتاج الفني المملوكة للمنتج محسن جابر بعدم أحقية جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين باستصدار تراخيص الأداء وإعادة النشر للأغاني، أصدَر المستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، الدكتور حسام لطفي، بيانًا خاصًا باسم الجمعية جاء فيه: «تؤكد جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وهي جمعية أهلية مركزية، أنها وحدها دون غيرها صاحبة الحق في الترخيص والأداء العلني وإعادة النشر لأي من أغاني المؤلفين والملحنين من أعضائها بما في ذلك الأغاني التي سجلتها السيدة أم كلثوم، بصوتها باسم ولحساب صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات».