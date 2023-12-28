«المؤلفين والملحنين» ترد على تصريحات محسن جابر حول إرث أم كلثوم: يغش الجمهور

أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين بيانًا ردًا على ما قاله المنتج محسن جابر حول أحقيته بإرث السيدة أم كلثوم قالت فيه: «مما يدعو إلى الأسف السعي من جانب محسن جابر والشركات التي يتعامل باسمها إلى إدخال الغش على الجمهور المتابعين بزعم أن ملكية التسجيلات الصوتية للسيدة أم كلثوم، محسومة لغير شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات».

وأضاف بيان الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، أنه بموجب حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 1957 2482 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، والمستأنفة برقم 385 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة، ولم يطعن فيه بالنقض.

وبالتالي صار الحكم باتًا واجب النفاذ، واستباح الخصم أن يتمسك بحكم قضائي يفسخ علاقته العقدية بشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو حكم ينفي صفة السيد محسن جابر وشركاته التي خلفته في التعامل بصفته موزعًا للتسجيلات الصوتية للسيدة أُم كُلثوم.

وواصل البيان: يتجاهل الخصم إقرار موثق من السيدة أُم كُلثوم بحسم الملكية لصالح شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، وهو إقرار أيده إقرار لاحق موثق من الجيل الأول من ورثة السيدة أُم كُلثوم.

وأكد قائلا إن محسن جابر ألف لي الحقائق وتفسير الأحكام القضائية حسب هواه وتجاهل إقرارات رسمية موثقة بيد السيدة أُم كُلثوم، والجيل الأول من ورثتها، ويتهرب من المثول أمام النيابة العامة للتحقيق معه في جرائم تزوير واستعمال محررات مزورة، لعلمه بخطل مسعاه وسلامة ما تحت يد شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، من مستندات من بينها الحكم القضائي البات سالف الذكر بملكيتها لتسجيلات السيدة أُم كُلثوم، وهذا كله يبرر تحذير الغير من التعامل مع السيد محسن جابر، أو أي من شركاته في شأنها لتفادي ملاحقته القانونية، جنائيًا ومدنيًا.