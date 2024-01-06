الشباب والرياضة تنظم معرضا لمنتجات الطلائع في الإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، معرض منتجات طلائع شعبة التوجية والتأهيل المهني، ويضم المعرض أشغال يدوية ومعروضات من إنتاج الطلائع، وذوي الاحتياجات الخاصة ويهدف المعرض لتشجيعهم على الاستمرار في العمل اليدوي والانخراط في المجتمع بشكل قوي والاعتماد على النفس.

منتجات الطلائع في الإسكندرية

وتقول الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في «إدارة الطلائع» نفذت معرض منتجات طلائع شعبة التوجية والتأهيل المهني بمركز شباب السيوف 2 في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام بالطلائع وتنمية مواهبهم، ودمج ذوي الهمم والقدرات الخاصة في المجتمع من خلال إشراكهم بكافة الأنشطة، وبيع المنتجات التي يستطيعون إنتاجها لتحفيزهم على المزيد.

تعليم وتدريب

وأشارت الشريف، إلى إن إدارة الطلائع تتبع الشعب التخصصية وعددها 57 شعبة بإجمالي عدد مستفيدين 1425 طليعا وطليعة، يشاركون في العديد من الأنشطة والتدريب على المشغولات اليدوية المختلفة، وكذلك يشاركون بمنتجاتهم في المعارض التي تقيمها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.