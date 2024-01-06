أسعار ومواعيد السفر من القاهرة إلى الغردقة في إجازة نصف السنة

مع اقتراب إجازة نصف السنة الدراسية للعام الدراسي الحالي، يتجه الكثير من المواطنين إلى السفر للغردقة، لقضاء إجازة نصف السنة، ويبحث العديد من المواطنين، عن أسعار ومواعيد السفر من القاهرة إلى الغردقة.

إجازة نصف السنة في الغردقة

كشف أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» أنه مع بدء إجازة نصف السنة الدراسية، يتوافد الآلاف من المواطنين على مدينة الغردقة؛ لقضاء إجازة نصف السنة الدراسية، إذ تمتلك الغردقة أكثر من 150 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا، ومئات الشاليهات.

طريق القاهرة الغردقة

وأوضح أن المسافة من القاهرة إلى الغردقة تمتد لمسافة 450 كيلو مترا يقطعها الأتوبيس في 5 ساعات تقريبًا، إذ يسلك طريق القطامية، ثمّ الجلالة مرورًا بالزعفرانة ثمّ مدينة رأس غارب، وصولا إلى مدينة الغردقة.

أسعار السفر من القاهرة إلى الغردقة

كشف السيد مصطفى، مدير عام إحدى شركات النقل الجماعي، في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار السفر من القاهرة إلى الغردقة تختلف حسب الأتوبيس ومستوى الخدمة المقدمة الراكب، وموعد الرحلة صباحًا أو مساءً، لافتًا إلى أنّ سعر تذكرة رحلة الذهاب من القاهرة إلى الغردقة، يبدأ من 250 جنيها، ويصل إلى 300 جنيه.

محطات السفر من القاهرة إلى الغردقة

وأشار إلى أن محطات القيام، لرحلات الأتوبيس من القاهرة إلى الغردقة، من 6 أكتوبر ومحطة رمسيس ومحطة شارع مراد في الجيزة، وأمام نادي السكة في مدينة نصر.

حجز أتوبيس القاهرة الغردقة

وكشف أن حجز رحلة القاهرة الغردقة عبر الخط الساخن أو أون لاين، أو عبر مكاتب الحجز.