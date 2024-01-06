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مدحت العدل يعلن تغيير مقر جمعية المؤلفين والملحنين إلى آخر جديد بالمهندسين

كتب:

أميرة عزالدين
تصوير:

عبد الحافظ السيد
04:47 م | السبت 06 يناير 2024
أعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين

أعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين

أعلن الدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، قبل لحظات من انطلاق مؤتمر صحفي، اليوم، للجمعية بنقابة الصحفيين، عن تغيير مقر الجمعية لآخر جديد بمنطقة المهندسين، وذلك بعد ما يزيد عن 78 عامًا في المقر القديم.

وينطلق المؤتمر، بنقابة الصحفيين، تحت عنوان «حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر»، للرد على مزاعم نسب تراث كوكب الشرق أم كلثوم لشركة مزيكا.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من صناع الموسيقى، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، المستشار القانوني للجمعية حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية، وآخرين.

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