عضو «التنسيقية»: وحدة الصف خلف القيادة السياسية واجب وطني

هنأ الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، داعيًا المولى عز وجل أنَّ يعيد هذه الأيام على سيادته بموفور الصحة والعافية، وأن تنعم فيه مصر بمزيد من الاستقرار والتقدم.

«هجرس»: يد التنمية طالت كل ربوع البلاد

وأكّد «هجرس» في بيان له «نجدد العهد معكم في بداية العام الجديدة على استكمال التنمية والبناء وتحقيق مزيدا من الإنجازات»، مشيرًا إلى أنَّ يد التنمية طالت كل ربوع البلاد من مشرقها لمغربها.

وأوضح عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي أنَّ «الفترة الراهنة تطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، لاستكمال ما بدأناه والسير قدما نحو الجمهورية الجديدة، والحفاظ على أمننا القومي الذي هو بمثابة خط أحمر للدولة المصرية قيادة وشعبًا».

وشدد على ضرورة اتحاد وتضافر جهود كل القوى السياسية خلف القيادة السياسية لدعم الدولة المصرية للحفاظ على الأمن القومي المصري، واستمرار ترابطها عبر الحوار الوطني تحت مظلة الدولة ورعايتها، لاقتراح الحلول والرؤى تجاه كل ما يمر بالوطن من تحديات.