مصطفى الفقي: مساعي مصر الدبلوماسية تجاه فلسطين تأتي من دورها لتعزيز السلام

أشاد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي بالمساعي الدبلوماسية التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة لا سميا بعد أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه.

إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

وقال مصطفى الفقي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية كانت ولازالت السند الأكبر لللشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية يحيا فيها الشعب الفلسطيني بشكل آمن ومطمئن، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية استطاعت أن تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار برؤية دبلوماسية رشيدة قضت فيها على مخطط الاحتلال وداعميه.

تعزيز عملية السلام

وتابع المفكرالسياسي: وسعت الدول المصرية لتعزيز عملية السلام بالمنطقة ووضع حلول جذرية للأزمة الحالية وظهر ذلك من خلال المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة التي لازالت حيز التنفيذ إذ تضمنت المبادرة بنودًا عادلة من شأنها أن تدعم السلام لكافة الأطراف وذلك فضلا عن جهودها في تحرير الأسرى وعودتهم لأهاليهم.