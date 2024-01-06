مصطفى الفقي: مساعي مصر الدبلوماسية تجاه فلسطين تأتي من دورها لتعزيز السلام
كتب:
عمرو صالح
07:10 م | السبت 06 يناير 2024
الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي
أشاد الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي بالمساعي الدبلوماسية التي بذلتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة لا سميا بعد أن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه.
إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
وقال مصطفى الفقي خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية كانت ولازالت السند الأكبر لللشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية يحيا فيها الشعب الفلسطيني بشكل آمن ومطمئن، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية استطاعت أن تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار برؤية دبلوماسية رشيدة قضت فيها على مخطط الاحتلال وداعميه.
تعزيز عملية السلام
وتابع المفكرالسياسي: وسعت الدول المصرية لتعزيز عملية السلام بالمنطقة ووضع حلول جذرية للأزمة الحالية وظهر ذلك من خلال المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة التي لازالت حيز التنفيذ إذ تضمنت المبادرة بنودًا عادلة من شأنها أن تدعم السلام لكافة الأطراف وذلك فضلا عن جهودها في تحرير الأسرى وعودتهم لأهاليهم.