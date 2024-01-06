رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات: الدولة حققت إنجازا كبيرا في تطوير مراكز الشباب

أكد الدكتور صبحي حسانين، رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة بمختلف المجالات الرياضية والبنية التحتية والمنشآت بمختلف المحافظات، مؤكداً أن ما نشاهده اليوم من منشآت وإمكانيات وتحقيق مراكز متقدمة بين المنتخبات واستضافة كبرى البطولات الرياضية خير دليل على ذلك، والدولة المصرية حققت إنجازا كبيرا في تطوير مراكز الشباب على مستوى القرى والمدن.

وأضاف رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الطفرة الرياضية التي شهدتها الجامعات المصرية خلال السنوات الماضية، تؤكد عزة وريادة الدولة المصرية في الاهتمام بنوابغها وشبابها لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم بمختلف المجالات.

إنجازات مصر في المجال الرياضي تدعو للفخر

وتابع أن السياسية التي تتبعها الدولة المصرية في تنمية وتطوير القطاعات المختلفة والتي منها النشاط الرياضي تسهم في تبوئها المكانة المرموقة بين الدول و المجتمعات المختلفة، مؤكدا أن كافة الإنجازات التي حققتها مصر، ومنها المدينة الأولمبية في العاصمة الإدارية التي تدعو للفخر بوجود فكر وتخطيط لمستقبل افضل.