«ماعت»: المجتمع الدولي يعول على مصر في دخول المساعدات لغزة وإعلاء لغة العقل

قال الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنميو حقوق الإنسان، إنّ الدولة المصرية تمكنت من الحفاظ على التوازن في الجهود المبذولة في إطار دعم الأهالي داخل قطاع غزة نتيجة للحرب الحالية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، والإجراءات الداخلية للاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة والدعاية وغيره.

مساندة فلسطين في ظل الانتخابات الرئاسية

وأكد رئيس مؤسسة ماعت للتنمية والسلام وحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يُحسب للقيادة السياسية بذل أكبر الجهود في مساندة فلسطين وحل الأزمة، في ظل الاستعداد للانتخابات الرئاسية، موضحا أن استمرار دخول المساعدات الإنسانية، خاصة في وقت الهدنة الإنسانية الحالية، يؤكد أن مصر قادرة على القيام بدروها القومي والعربي تجاه الأشقاء.

ولفت رئيس ماعت، أن الدولة المصرية أثبتت أكثر من مرة منذ اندلاع الصراع في فلسطين، قدرتها على السيطرة على الأوضاع الحالية، وأهمية دورها في القضية واستمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، دون وقوع أي ضرر هو أمر يُحسب للدولة المصرية قيادة، حكومة وشعب.

اعتماد المجتمع الدولي على مصر لحل الأزمة

كما أشار إلى أن عمل مصر على تكثيف المساعدات المرسلة إلى غزة في وقت الهدنة يدل على حكمة مصر في قراءة المشهد واستغلال الفرصة الحالية لنصرة الأهالي، كما لفت إلى أن مصر تعمل على نصرة القضية الفلسطينية منذ 1948 ولم تتدخل جهدا في هذا الإطار، ودفعت كثيرا من دماء المصريين للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الدولة المصرية صاحبة أهم دور في الأزمة الحالية، وهو ما ظهر من خلال ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية الاعتماد عليها في القيام بدور التفاوض والحوار بين الجانب الفلسطيني والجانب الاسرائيلي، من أجل حماية المدنيين ودخول الجرحى وتوصيل المساعدات الإنسانية، بشكل آمن.