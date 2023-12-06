«ماعت» تتابع الانتخابات الرئاسية بـ16 فرقة رصد ميداني في المحافظات

قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، عضو ائتلاف «نزاهة» الدولي، أن المؤسسة تستكمل استعداداتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، خلال أيام التصويت الثلاثة، من الأحد 10 ديسمبر الجاري، حتى الثلاثاء 12 من الشهر نفسه.

زيارة 24% من اللجان الفرعية بالجمهورية

أوضح «عقيل» لـ«الوطن»، أن «ماعت» ستزور 24% من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت مظلة ائتلاف نزاهة، لتتابع سير العملية الانتخابية في 10 محافظات مع مراعاة تنوع الإقليم الجغرافي.

ولفت إلى أن الغرفة المركزية لمؤسسة ماعت لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، بالتعاون مع ائتلاف نزاهة، تضم فريقا من الباحثين وخبراء في النظم الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية وتدوين الملاحظات وإعداد التقارير المتعلقة بالعملية الانتخابية، فضلًا عن تلقي الاستفسارات من المواطنين عبر الخط الساخن على مدار الساعة.

استعدادات الرصد الميداني

وعن الرصد الميداني لسير الانتخابات الرئاسية 2024، أشار «عقيل» إلى أنه من المقرر تقسيم الراصدين الميدانيين الدوليين إلى 16 فرقة رصد ميداني تنتشر على مستوى الجمهورية، وأوضح أن كل راصد سوف يكون معنيا بزيارة 25 لجنة فرعية كحد أدنى في اليوم الواحد.