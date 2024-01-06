عنبة بعد مشاركته في بطولة فيلم «عصابة عظيمة»: بقول للشباب احلموا واسعوا

حرص مؤدي المهرجانات عنبة، على توجيه نصيحة لشباب جيله، بعد نجاحه الأخير، إذ شارك في بطولة فيلم «عصابة عظيمة» مع النجمة الكبيرة إسعاد يونس.

نصيحة عنبة للشباب

قال «عنبة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يطلب من الشباب أن يحلموا ويسعوا، مهما كانوا من منطقة بسيطة، أو من أسرة فقيرة، وأن يرضي الشاب أهله، موضحا: «أنا جي من منطقة شعبية وحلمت وسبتها على الله والحمدلله حققت نجاح كبير».

عنبة يخوض التجربة الثانية في التمثيل

ويشهد فيلم «عصابة عظيمة» التجربة الثانية لعنبة في التمثيل، بعد نجاحه في رمضان الماضي، في مسلسل «أحلام سعيدة»، للفنانة يسرا.

فيلم «عصابة عظيمة» طرح أول أمس، بجميع دور العرض المصرية والعربية والتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة، ويتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه.