فوز فريق الضهرية على «محلة إنجاق» بمونديال حياة كريمة بخماسي كرة القدم بالدقهلية

أعلنت الدكتورة مني عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، استمرار مونديال «حياة كريمة» في خماسي كرة القدم، بإدارة شباب شربين بالدقهلية، مشيرة إلى أن بعض الفرق تمكنت من الفوز والاستمرار في المونديال.

نتائج مباريات مونديال حياة كريمة الأخيرة

وأشارت «عثمان»، في بيان، إلى أن المباريات حتى الوقت الحالي، في مونديال حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، على ملاعب مراكز شباب كفرالشناوي، وكفر الدبوسي والضهرية، أسفرت عن النتائج الآتية:

- فوز مركز شباب كفرالشناوي على النجوم، بنتيجة 2/ صفر

- فوز الأهلي على الأكاديمية بنتيجة 1/2.

- فوز مركز شباب كفر الدبوسي رأس الخليج على عزبة أبو عبدالله بنتيجة 1/3.

- فوز عزبة نور على شارع السلك بنتيجة 1/ صفر.

- فوز مركز شباب الضهرية على محلة إنجاق بنتيجة 1/3.

- فوز فريق الاتحاد على الترعة القديم بنتيجة 1/3 حكم.

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن فعاليات دوري حياة كريمة، في خماسي كرة القدم بإدارة شباب شربين، بدأت يوم 6 نوفمبر 2023، بمشاركة 32 فريقا مقسمة إلى 4 مجموعات، كل مجموعة موزعة على 8 فرق، على ملاعب مراكز شباب شربين « الشناوي والدبوسي والضهرية وكفر الترعة الجديد»، خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 أبريل 2024.