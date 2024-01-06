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الرئيس السيسي من كاتدرائية ميلاد المسيح: نسعى لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

كتب:

محمد عزالدين
08:28 م | السبت 06 يناير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال تقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد: «إن شاء الله تبقى سنة سعيدة علينا كلنا، ونتجاوز فيها بفضل الله الأزمات الكبيرة الموجودة ونتمنى من الله إنها متزيدش، ولا تستمر أكثر».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بقداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أكتر أزمة بنعيشها كلنا ومتأثرين بيها كلنا، أتصور هي اللي بيحصل في قطاع غزة والضفة الغربية، وإحنا في مصر لينا موقف محترم إن شاء الله، بنسعى إن إحنا على الأقل يبقى فيه وقف إطلاق النار وإدخال للمساعدات عشان نخفف عن أشقائنا وأهلنا في غزة ثم بعد كده يبقى فيه حل للقضية اللي بتتجدد كل كام سنة وتؤلمنا كلنا».

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