كزبرة: «نيولوك العرض الخاص لفيلم «الحريفة» من عين شمس.. ومبلعبش كورة لإني كسول»

كشف مؤدي المهرجانات «كزبرة»، تفاصيل تدريبه على كرة القدم، لتجسيد شخصيته بفيلم «الحريفة»، الذي يعرض حاليا بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي، ويحقق نجاحًا كبيرًا.

كزبرة: بذلت مجهودا كبيرا لأداء الشخصية في الفيلم

قال «كزبرة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشاهد كرة القدم، ولكن لا يمارسها، وتدرب لمدة ثلاث أشهر، قبل بدء تصوير فيلم «الحريفة» لتجسيد الشخصية، موضحا أنه بذل مجهودا كبيرا حتى يظهر شكله جيدا على الشاشة أمام الجمهور، موضحا: «أنا أصلا مبلعبش كورة لإني كسول».

وعن ظهوره بلوك مختلف، في العرض الخاص لفيلم «الحريفة»، الذي أقيم منذ أيام قليلة، بإحدى السينمات في منطقة السادس من أكتوبر، قال كزبرة: «النيولوك بتاعي الأخير كله من عين شمس وتحديدا من ألف مسكن».

وطرح فيلم «الحريفة» للجمهور يوم الخميس الماضي، إذ تدور أحداثه حول تُجبر الظروف «ماجد» على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم؛ فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.