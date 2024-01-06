إرادة جيل: حديث الرئيس عن القضية الفلسطينية بالكاتدرائية يؤكد أنها حاضرة بكل حين

قال اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن الدولة المصرية بذلت جهودا دبلوماسية موسعة خلال الفترة الماضية لدعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطنيين بقطاع غزة؛ إذ وضعت الأزمة على رأس أولوياتها باستراتيجيتها الخارجية في التعامل مع مختلف دول العالم لدعم الموقف الفلسطيني.

كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار اللواء محسن الفحام خلال تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاها خلال زيارته لكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم تناولت القضية الفلسطينية؛ الأمر الذي يؤكد على الأزمة حاضرة على طاولة الدولة المصرية في كل وقت وكل حين ولم تغب عن جفون القيادة السياسية وهلة.

الحرب في غزة

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: «الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها لإرساء عملية السلام في المنطقة وظهر ذلك أمام العالم بأكمله من خلال المبادرة المصرية الأخيرة لوقف الحرب في غزة والتي تضمنت بنودا عادلة لكافة الأطراف».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى زيارة لكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بحلول عيد الميلاد المجيد.