«إرادة جيل»: قرار تخصيص 100 مليون جنيه لدعم كبار السن يؤكد وقوف الدولة بجانبهم

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لدعم صندوق كبار السن، المقرر إنشاؤه فور إقرار البرلمان لقانون حقوق المسنين والتي جاء في إطار خطة الدولة الإستراتيجية لدعم كبار السن والفئة العمرية المتقدمة.

الرئيس السيسي يدعم فئة كبار السن

وقال اللواء محسن الفحام خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إن قرار الرئيس يؤكد على أنه يقف بمسافة قريبة للغاية من فئة كبار السن ويعلم متطلباتهم من خلال المرحلة العمرية التي يمرون بها فضلا عن مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة لذات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يؤكد أن الدولة تقدم الغالي والنفيس لدعمهم.

توفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: الدولة المصرية حرصت طوال السنوات الماضية على دعم كبار السن والفئة العمرية المتقدمة من خلال عدة إجرات وقرارت اجتماعية كان أبرزها خصم 50% من ثمن التذكرة في وسائل النقل العام لمن فوق 60 عاما بقرار من وزارتي التضامن والنقل، وتوفير خدمة النقل العام بالمجان لمن تجاوز 70 عاما.