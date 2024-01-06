«مدينة رياضية» بمواصفات عالمية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن المنتخب الوطنى قوة ناعمة كبيرة جداً، وأن كرة القدم هى أكثر لعبة فى العالم لها جماهير ومتابعون ومحبون ولها تأثير، مطالباً ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية.

جاء ذلك خلال تفقده، صباح اليوم، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مستمعاً لشرح مفصل حول الصالة المغطاة بالمدينة، حيث اطمأن على المنتخب الوطنى لكرة القدم الذى يواصل تدريباته استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وتحدث «السيسى» مع لاعبى المنتخب الأول لكرة القدم، قائلاً: «سعيد إنى أشوفكم، وطبعاً برحب بيكم وسعيد بيكم، وأتمنى ليكم كل خير.. كل اللى موجودين هنا دلوقتى شباب ربنا ميزهم بالموهبة، والموهبة مسئولية، عندنا 7 لاعبين محترفين فى الأندية الأوروبية، وهو شىء يشرفنا، وهى مسئولية كبيرة، فى النهاية انتوا بتمثلوا نفسكم وبتمثلوا بلدكم.. لازم تبذلوا جهد كبير علشان تمثلوا بلدكم وفريقكم، وعلينا مسئولية تانية بضرورة الإخلاص للفريق والدولة واللعبة».

السيسي: منتخب كرة القدم قوة ناعمة كبيرة

وأوضح: «مصر حصلت على كأس الأمم الأفريقية 7 مرات، وتستحق أكتر من كده بكتير، محتاجين نبقى 8 و9 و10 بطولات». وقال الرئيس موجهاً حديثه للاعبين: «مش هنسى أبداً أشكر كل المحترفين فى الأندية الأوروبية، ربنا يوفقكم فى رحلتكم وتيجوا بنتيجة تفرحنا، وكل سنة وانتوا طيبين وعام سعيد عليكم وعلى أسركم، وخلوا بالكم من بعض، وخلوا عندكم إخلاص لبعض».

الرئيس للاعبين: حافظوا على صورتكم جميلة ونقية.. ومصر تستحق تكسبوا علشانها

وأضاف: «ربنا يوفقكم، مبسوط إنى شفتكم، وكل المصريين بيتابعوكم كويس قوى»، موضحاً: «انتوا ليكم تأثير كبير جداً على كل اللى بيتفرج عليكم، وحجم الالتزام والسلوكيات الطيبة بيكون له تأثير كبير جداً على كل اللى بيتفرج جوه وبره مصر، فحافظوا على الصورة دى تكون صورة جميلة ونقية وتعكس مصر وحضارة مصر».

وقال الرئيس السيسى للاعبى المنتخب: «بدأنا فى مدينة مصر الأولمبية من 6 سنوات.. اهتمينا قوى بمصر وشعبنا ووفرنا بنية رياضية تليق، وكمان بنجهز لعيبة تمثل مصر بشكل يليق.. ومدينة مصر الأولمبية فيها 22 منشأة رياضية طبقاً للمعايير العالمية فى كل لعبة، سواء السباحة أو التنس أو الأسكواش». وأضاف الرئيس: «عاوز أقول لكم عملنا فى مصر إيه من 2014، عملنا جهد كبير قوى لبناء بنية رياضية، ومش بس على قد المدينة الأولمبية، لأ فى كل محافظة منشآت رياضية تساعد الشباب الرياضيين». متابعاً: «بالإضافة لـ4500 مركز شباب كانوا موجودين قبل كده بس رفعنا كفاءتهم، وفى مبادرة حياة كريمة تم رفع كفاءة نحو 1700 مركز شباب».

وتحدث روى فيتوريا، مدرب المنتخب الأول لكرة القدم، قائلاً: «باشكر سيادتك على كل الدعم اللى وفرته لنا، وبنشكر حضرتك على وجودك معانا، ومبسوطين إننا بنمثل بلد كبيرة زى مصر، ودى مسئولية كبيرة علينا وعاوزين نبقى مثال جيد لكل الرياضيين الصغيرين فى الدولة»، مضيفاً: «واثق إننا كفريق هنبذل كل الجهد للوصول لهدفنا ونكسب البطولة».

كما تحدث محمد صلاح، قائد منتخب مصر، أمام الرئيس، قائلاً: «بنشكر حضرتك على الدعم ده، ووزير الرياضة بيوصل لنا دعم ومساندة حضرتك، وكمان اتحاد الكرة، وفيه تحسن كبير بالمنظومة، وكل حاجة عاوزينها بتتوفر لنا». وأضاف «صلاح»: «اللعيبة بتوعد حضرتك تكسب بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار، والبطولة اللى فاتت مكناش محظوظين شوية، عملنا اللى علينا والتوفيق بتاع ربنا، والمنظومة كلها بتوعد حضرتك تعمل حاجة كويسة فى البطولة ونكسبها».

وقال د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية كانت حلماً وتحقق، وجرى تنفيذها قبل معسكر المنتخب الوطنى، الذى يستعد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى بكوت ديفور، وهو ما يمثل إنجازاً كبيراً للدولة.

وأضاف «صبحى»: «تقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فداناً، وبها صالة مغطاة تسع 15 ألف متفرج، وأخرى 8 آلاف، وتحتوى عدة ملاعب، بخلاف الملعب الرئيسى، وغرفاً فندقية توفر كل سبل الراحة للجمهور، وأماكن للتأهيل الرياضى للاعبين».

وقال الوزير إن الصالة المغطاة بمدينة الألعاب الأولمبية فى العاصمة الإدارية الجديدة بها 40 باب خروج ودخول، لمراعاة عدم حدوث تكدس فى الصالة، لافتاً إلى أن الأرضية طبقاً للمتطلبات الدولية للعبة كرة السلة، لكن فى الألعاب المختلفة يمكن أن تزود الأرض بما يلائم الرياضة التى ستلعب عليها، مضيفاً: «يمكن استضافة حفلات وأحداث تثقيفية ورياضية بصفة عامة فى الصالة، لأنه يجب تشغيلها بنسبة 70% خلال عام»، وتابع: «الصالة تسع 5600 متفرج، وأخرى تسع 15 ألفاً، وأصبحت الصالات الحديثة تستوعب كل الأحداث، ويتم الانتهاء حالياً من الصالة الخاصة بأسوان، وبكل محافظة توجد صالات رياضية».

ونوه بأن الاستاد الخاص بالمدينة يسع 92 ألف مشجع، وهو من الجيل الخامس على مستوى العالم، ويراعى به التصميم الدولى لإدارة الحشود الخارجية، وبه أماكن خاصة لركن 21 ألف سيارة، والأرضية من خامة الهايبر، وهو خليط بين النجيل الطبيعى والصناعى الذى له مدة صلاحية طويلة وتكلفة صيانة أقل من المعتاد، وتابع: «المنتخب يستعد لكأس الأمم الأفريقية ويعسكر بمدينة مصر الأولمبية، ويوم 10 الجارى يبدأ المنتخب الأولمبى استعداده لأولمبياد باريس، لمدة خمسة أيام داخل المدينة».