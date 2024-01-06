«أولمبياد 2036» ضربة البداية الحقيقية

دخلت مدينة مصر الدولية للألعاب الرياضية الخدمة كواحدة من بنية مصر التحتية المميزة التى تجعل البلاد قادرة على استضافة كبرى البطولات والدورات، وفى مقدمتها دورة الألعاب الأولمبية 2036، التى تخطط القيادة السياسية للتقدم لتنظيمها، لتكون المحروسة أول دولة عربية وأفريقية تنال شرف استضافة الأولمبياد عبر التاريخ، استغلالاً لامتلاكها كل المؤهلات التى تجعلها الملف الأميز.

ملف مصر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، تزينه مدينة مصر الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 93 فداناً، وتضم جميع الملاعب والمرافق التى تحتاجها الدورة الكبرى لاستضافة البطولة، وذلك فى ظل رغبة الدولة لوجود مزيد من البطولات على أرضنا لتعود مصر قبلة البطولات الرياضية من جديد، وتستمر معها الريادة على الساحة الأفريقية والعربية والعالمية.

ويمنح وجود مدينة أولمبية متكاملة ميزة إضافية فى ملفات المدن التى تسعى لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية، حيث تفضل اللجنة الأولمبية وجود أماكن مخصصة للاعبين والرياضيين الذين يأتون للمشاركة فى الحدث العالمى الذى يحدث كل 4 سنوات، وهو ما يتوافر لدى مدينة مصر الرياضية، التى بدأ التخطيط لها باستضافة العديد من البطولات فى الفترة الماضية، أو البطولات المنتظر أن تستضيفها مصر فى البطولات المقبلة.

«العريان»: تمكنا من التفوق على كل دول العالم

من جانبه، أكد شريف العريان، أمين اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث، أن مدينة مصر الدولية طفرة غير مسبوقة فى المجال الرياضى، مشيراً إلى أنها تضم 4 صالات مغطاة وصالات كرة اليد وملعب كرة القدم يتسع لـ90 ألف مشجع، بالإضافة إلى العديد من الإمكانيات الرياضية المختلفة الأخرى.

وأوضح «العريان»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن وجود مدينة مثل مدينة مصر الأولمبية يجعل مصر مؤهلة لاستضافة جميع البطولات العالمية، مشيراً إلى أن مصر يمكنها التفوق على كل دول العالم من أجل استضافة البطولات، موضحاً أن مصر تستحق استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

فى الإطار ذاته، أشاد مرزوق على، رئيس الاتحاد المصرى للجودو، بمدينة مصر الرياضية، والإمكانيات التى تمتلكها، مشدداً على أن وجود مدينة مثل هذه تمنح مصر أفضلية فى الفوز بحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2036، مؤكداً أن المدينة بها العديد من المنشآت التى تنال إشادات العديد من المسئولين فى الساحة الرياضية الدولية بما يوجد فى العاصمة الإدارية، ما يعزز استضافتها لدورة الألعاب الأولمبية.

وأكد رئيس اتحاد الجودو أن توافر وسائل المواصلات من القطار الكهربائى والمونوريل والمترو والمواصلات العامة بالعاصمة الإدارية يجعل خيار العاصمة الإدارية مميزاً لاستضافة البطولات، موضحاً أن وجود مدينة بكل هذه الإمكانيات سيلقى قبولاً من اللجنة الأولمبية الدولية.