5 وجهات سياحية في دمياط تستحق الزيارة خلال احتفالات عيد الميلاد

تعد محافظة دمياط من المحافظات الساحلية، التي تشتهر بالعديد من المعالم التي تجذب الزائرين إليها، خاصة بالأعياد والمناسبات، إذ تضم منطقة اللسان التقاء البحر الأبيض المتوسط ونهر النيل، فضلا عن العديد من المعالم السياحية بأسعار رمزية وبعضها مجاني.

أشهر 5 معالم أثرية في محافظة دمياط

تنشر «الوطن» أشهر 5 معالم أثرية في محافظة دمياط، بالتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، ليمكن المواطنين من زيارتها، وتضم السطور التالية مواعيد الزيارة وأسعار الزيارة للمواطنين، وفقا لمحافظة دمياط.

منطقة اللسان

وتضم العديد من المتنزهات والكافيهات فضلا عن الممشى، وبها أماكن مجانية للجلوس، والاستمتاع بمشهد التقاء البحرين.

بحيرة المنزلة

تعد من أكبر البحيرات الطبيعية في مصر، ويمكن زيارتها مجانا بينما يتاح بها استقلال المراكب الشراعية، وصيد الأسماك.

تل الدير

من أبرز المناطق الأثرية في دمياط، يضم توابيت بداخلها قطع أثرية، وعملات ذهبية لعصور الأباطرة الرومان واكتشفت عام 2007، وتقع على مساحة 8 أفدنة بمدينة دمياط الجديدة

الحديقة المركزية

وهى أشهر مكان لخروج الشباب والعائلة وتقع على مساحة 222577 متر مربع، وتضم المساحات الشاسعة من الحدائق والمتنزهات الخضراء، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، وبالمجان للأطفال.

الشواطئ

تضم محافظة دمياط العديد من الشواطئ متكاملة الخدمات، بعضها خاص برسوم تبدأ من 20 جنيها، فضلا عن وجود شواطئ تابعة للمحافظة مجانية وأخرى ذات خدمات مميزة، يبدأ سعر التذكرة بها للفرد 10 جنيهات.