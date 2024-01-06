ميناء دمياط يستقبل 42 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (SEA PEAK CATALUNYA) التي ترفع علم إسبانيا، ويبلغ طولها 284 مترا وعرضها 42 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 60406 أطنان من الغاز المسال.

حركة الصادرات والواردات في ميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27137 طنا تشمل 6100 طن يوريا و1700 طن مولاس و19337 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47840 طنا تشمل 12465 طن قمح و3464 طن خردة و4609 أطنان زيت طعام و11010 أطنان حديد و6700 طن أبلاكاش و6000 طن كسب صويا و1654 طن فول صويا و6285 رأس ماشية بإجمالي وزن 1938 طنا.

رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 177 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2663 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139180 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 260044 طنًا.

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6364 طن قمح متجهة إلى صوامع بني سويف وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4342 شاحنة.