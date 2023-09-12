روشتة التغلب على النسيان وضعف الذاكرة.. اعرفها قبل بدء الدراسة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2023-2024، يعاني بعض الطلاب من ظاهرة النسيان أو ضعف الذاكرة نوعا ما، وأشار تقرير نشرته محافظة القاهرة إلى أن هناك عدد من العوامل تلعب دورا في فقدان جزء من الذاكرة، منها العوامل الوراثية، والعمر، والحالات الطبية التي تؤثر على الدماغ، والنظام الغذائي، ونمط الحياة وخلافه.

علاج النسيان

ولمواجهة وعلاج النسيان وحالة عدم التركيز في المذاكرة يجب اتباع الآتي:

1- المذاكرة بانتظام

تقسيم مذاكرة المواد على عدد من الجلسات والمذاكرة بانتظام أفضل بكثير من أولئك الذين يقومون بدراستها في جلسة واحدة.

2- فكر في ألعاب الدماغ

تساعد ألعاب الدماغ في تعزيز مهارات التفكير اليومية، وعند ممارستها بشكل منتظم يمكن أن تزيد من الاحتياطي المعرفي للشخص، والعمل على علاج النسيان وضعف التركيز.

3- الحصول على قسط من النوم

تعطيل دورة النوم الطبيعية للجسم، يؤدي إلى إعاقة القدرات المعرفية، وتقليل القدرة على إنشاء عمليات الربط التي يستخدمها الدماغ لإنشاء الذكريات، حيث يساهم الحصول على قسط من الراحة ليلًا بمعدل سبع إلى تسع ساعات في الليلة في تكوين ذكريات طويلة المدى وتخزينها.

4- نوع طرق المذاكرة

يمكن علاج النسيان وعدم التركيز للطلاب من خلال تغيير روتين المذاكرة من حين لآخر، فحاول الانتقال إلى مكان مختلف، وفي حال كنت تذاكر في المساء حاول قضاء بضع دقائق كل صباح في مراجعة المعلومات التي درستها في الليلة السابقة.

5- استمع للموسيقى

تعمل الموسيقى على تشغيل أجزاء من الدماغ في وقت واحد، وتساعد على تغيير الحالة المزاجية، وتحسين الذاكرة.

أطعمة تحارب النسيان

الشيكولاتة الداكنة: تحتوي على الفلافونويد الذي يعزز وظائف المخ.

التونة: تحتوي على السيلينيوم الذي يحسن وظائف العقل ويعالج ضعف الذاكرة.

البندق: يحتوي على كمية كبيرة من السلينيوم التي تساعد على تقوية الذاكرة.

السمك: يحتوي على الكثير من الفيتامينات والماغنسيوم والفسفور واليود، ويساعد في تحسين الذكرة.

البطاطا: تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يعالج ألزهايمر.

أسباب ضعف ذاكرة الأطفال:

- سوء التغذية والسمنة وكثرة تناول الحلويات والسكريات.

- نقص بعض الفيتامينات في الجسم .

- عدم شعور الطفل بالأمان والشعور بالخوف.

- اضطراب نوم الطفل ونفسيته تؤثر على الذاكرة.

- مشاهدة التليفزيون أوالهاتف المحمول والأجهزة الالكترونية لفترة طويلة تؤثر على قدرات وكفاءة المخ.

- أدوية الصرع تسبب النسيان.

- بعض الاصابات في المخ قد تكون سبباً للنسيان.