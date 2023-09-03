طرق علاج النسيان وعدم التركيز لدى الطلاب والأطفال.. جرَّب الألعاب العقلية

مع اقتراب العام الدراسي الجديد ما هي طرق علاج النسيان وعدم التركيز في المذاكرة، حيث توجد العديد من العوامل التي تلعب دورًا في فقدان جزء من الذاكرة منها العوامل الوراثية، والعمر، والحالات الطبية والنظام الغذائي، ونمط الحياة، وأشار تقرير نشرته محافظة القاهرة إلى أن من طرق علاج النسيان ومواجهة عدم التركيز ما يلي..

1- المذاكرة بانتظام

اتضح أن الطلاب الذين يدرسون بانتظام يتذكرون المواد بشكل أفضل بكثير من أولئك الذين يقومون بدراستها في جلسة واحدة.

2- فكر في ألعاب الدماغ

ألعاب الدماغ والعقل مثل الكلمات المتقاطعة، وتنمية المهارات الفكرية من رسم أو عزف يمكن أن يساعد في تعزيز مهارات التفكير اليومية.

3- قسط كافٍ من النوم

يساهم الحصول على قسط من الراحة ليلًا بمعدل سبع إلى تسع ساعات في الليلة في تكوين ذكريات طويلة المدى وتخزينها.

4- نوع طرق المذاكرة

تغيير روتين المذاكرة من حين لآخر أمر مهم، فإذا كنت معتادًا على الدراسة في مكان محدد، فحاول الانتقال إلى مكان مختلف، وفي حال كنت تدرس في المساء حاول مثلا قضاء بضع دقائق كل صباح لمراجعة المعلومات.

5- استمع للموسيقى

الموسيقى تعمل على تشغيل أجزاء عدة من الدماغ في وقت واحد، وتغيير الحالة المزاجية، وتحسين الذاكرة.

أطعمة تحارب النسيان

- الشيكولاتة الداكنة: تعزز وظائف المخ.

- البندق: يحتوي على كمية كبيرة من السلينيوم التي تساعد على تقوية الذاكرة.

-التونة: تحتوي على السيلينيوم الذي يحسن وظائف العقل ويعالج ضعف الذاكرة.

- السمك: يحتوي على الكثير من الفيتامينات والماغنسيوم والفسفور واليود، ويساعد في تحسين الذاكرة.

- البطاطا: تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، الذي يعالج آلزهايمر.

أسباب ضعف الذاكرة عند الأطفال

- سوء التغذية والسمنة وكثرة تناول الحلويات والسكريات.

- نقص بعض الفيتامينات في الجسم مثل فيتامين أ, ب, هـ والزنك والحديد وأوميجا 3 والبوتاسيوم والفسفور والأملاح.

-أدوية الصرع تسبب النسيان.

- بعض الإصابات في المخ قد تكون سبباً للنسيان.

- عدم شعور الطفل بالأمان والشعور بالخوف.

- اضطراب نوم الطفل ونفسيته تؤثر على الذاكرة.

- مشاهدة التلفاز والأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة تؤثر على قدرات وكفاءة المخ.