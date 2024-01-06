دق أجراس كاتدرائية عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة

دقَّت أجراس كنيسة ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة، معلنة بدء قداس عيد الميلاد المجيد، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وستبدأ بعد قليل إقامة صلاة القداس الإلهي بحضور لفيف من الأساقفة وعدد من المسؤولين وشعب الكنيسة القبطية.

استعدادات الكاتدرائية

وكانت كاتدرائية ميلاد المسيح قد تزينت لاستقبال المهنئين وشعب الكنيسة القبطية، ومن المقرر نقل قداس عيد الميلاد المجيد عبر التليفزيون المصري والقنوات المسيحية وقناة coc، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتعد كاتدرائية «ميلاد المسيح» والتي تقع بالعاصمة الإدارية، هي الأكبر في الشرق الأوسط، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2019؛ وتتسع الكنيسة لنحو 8200 فرد، وهي عبارة عن طابق أرضي وصحن ومنارة بارتفاع 60 مترا.