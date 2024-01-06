لميس الحديدي: زيارة الرئيس السيسي لكاتدرائية ميلاد المسيح تؤكد أننا وطن واحد

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أنَّ الرئيس السيسي حافظ على زيارته للكاتدرائية على مدار السنوات العشر الماضية، لافتة إلى أنَّ زيارته الليلة لكاتدرائية ميلاد المسيح للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، كانت مشهدا جميلا ومهيبا.

بلد واحد ووطن واحد

وأضافت «الحديدي»، في برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «قناة ON»، أنَّنا بفضل نشر مبدأ المواطنة والتأكيد عليه في الجمهورية الجديدة: «بقينا بلد واحد ووطن واحد.. ومفيش تفرقة بين مسلم ومسيحي، وجميعنا يشعر بالنسيج الواحد المترابط».

ننتظر زيارة الرئيس السيسي كل عام

وتابعت لميس الحديدي: «بقينا ننتظر زيارة الرئيس السيسي كل عام في عيد الميلاد المجيد، وعندما يزور رئيس الدولة الكاتدرائية كل عام، فهي إشارة مهمة، ودائما الرئيس السيسي حريص على هذه الزيارة ويؤديها بل ويصر عليها».

واستطردت: «زيارة الرئيس السيسي والتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إشارة مهمة وإنسانية ودينية، وزيارة الرئيس للكاتدرائية تؤكد أننا وطن واحد وليس هناك أي تفرقة بين مسلم ومسيحي، وأحيي القيادة السياسية على هذه الزيارة في ذكرى ميلاد المسيح، وهذه إشارة سياسية مجتمعية ودينية مهمة».