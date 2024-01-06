لميس الحديدي: نظرة المؤسسات الدولية لمصر من أهم طرق إيجاد الفرص الاستثمارية

ذكرت الإعلامية لميس الحديدي أهم الفرص التي تصاحب الأزمات الاقتصادية مع ضرورة التعاطي معها وحسن استغلالها، قائلة: «من أهم طرق إيجاد الفرص الاستثمارية هي نظرة المؤسسات الدولية لمصر والتي أدركت أهمية مصر في ظل هذه الأزمة مع ضرورة دعمها الفترة المقبلة ولا يجب تضييق الخناق عليها لأن مصر لا يمكن أن تفشل لأنه سيكون فشلاً إقليميا».

وأضافت لميس الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة On، «علينا أن نحسن استغلال الإصلاح مش بالتسكين بالإضافة إلى أن مصر سوق عظيم وواعد ليس له مثيل في المنطقة وما زال هناك شهية لدخول السوق إذا فتحت أبوابه وحسنت بيئة الأعمال واتخاذ قرارات شجاعة بزيادة دور القطاع الخاص وتحسين البيئة القانونية وده لسه ورق مش موجود على الأرض ومحتاج يتفعل على الأرض».