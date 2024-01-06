أحمد موسى عن زيارة الرئيس السيسي لمعسكر منتخب مصر: تحفيز ودعم للاعبين

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارة الرئيس السيسي، لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، معقبًا: «استاد مصر الدولي، أُنْشِئ وفق أحدث الإمكانيات بالجيل الخامس، استاد بسعة 92 ألف مشجع يضاهي الملاعب العالمية».

تفقد الرئيس السيسي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن تفقد الرئيس السيسي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية وزيارته للمعسكر المنتخب، معقبًا: «مين كان يتوقع أننا ننهي المدينة الأولمبية في التوقيت دا، اللي بتشوفه دا مش في برشلونة أو إنفيلد، دا في العاصمة الإدارية».

وأضاف «موسى»، مساء اليوم السبت، أن زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2023، حافز وتشجيع للاعبي الفراعنة قبل التوجه لكوت ديفوار، موضحًا أن لقب أفريقيا غائب عن مصر منذ 2010.

وتابع أن نجم منتخبنا الوطني تحدث في أثناء زيارة الرئيس السيسي لمعسكر المنتخب، والذي أثنى بصورة كبيرة على تطوير منظومة الرياضة في مصر بصفة عامة.

وأكمل أحمد موسى: «إحنا عندنا منتخب قوي، عندنا كمان لاعب من أفضل لاعبي العالم، لازم نحقق البطولة، نرجع البطولة والرئيس هيستقبلهم في المطار، يارب نحقق البطولة».