مدحت العدل: مصر تمتلك أهم تراث غنائي بالعالم

قال الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، إن مصر تمتلك أكبر تراث غنائي بالعالم، إذ نملك أكثر من 170 ألف مصنف غنائي موجودين داخل أروقة جمعية المؤلفين والملحنين.

مدحت العدل يكشف أحقية الجمعية بحكم قضائي

وأضاف «العدل»، في تصريحاته لـ «الوطن»، أن الجمعية حصلت على حكم قضائي بأحقيتها في ملكية تراث كوكب الشرق، لافتًا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين حق الصوت والملكية الفكرية للمؤلف والملحن، وهو الأمر الذي يختلط على الكثيرين، وهم أصحاب الإبداع الأصلي.

سبب عقد مؤتمر المؤلفين بنقابة الصحفيين

وأشار إلى أن اجتماع الجمعية وعقدها لمؤتمر صحفي داخل نقابة الصحفيين لا يقتصر على مناقشة ملكية أم كلثوم فقط، وإنما التراث المصري بشكل عام، موضحًا أنه تم اختيار نقابة الصحفيين لأنها منبر الحقيقة للعالم، وحرص على حضور الاجتماع كل من المستشار القانوني للجمعية حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية وآخرين.