محمود مسلم: حفاظ مصر على وحدتها في ظل إقليم متجزأ أصبح محل فخر

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن حفاظ مصر على وحدتها في ظل إقليم متجزأ أصبحت محل فخر وسعادة بها، فكان هناك تحريض طائفي من جماعة الإخوان أو بعض المتطرفين، ومحاولات خارجية للدخول في الشأن الداخلي من خلال هذا الملف.

«مسلم»: المواطنة في مصر هي التي تحكم وليس شيئًا آخر

وأضاف «مسلم»، خلال استضافته ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، أن العالم أجمع يعرف بأن المسلم والقبطي يعيشان على قدم المساواة في أرض مصر بشكل به عدل، والمواطنة في نهاية الأمر هي التي تحكم وليس شيئًا آخر.

وأكد أن حرص الرئيس السيسي على الحديث عن القضية الفلسطينية خلال كلمته في كاتدرائية ميلاد المسيح دليل على أن هذه القضية ليست دينية، ولكن قضية احتلال غاصب غاشم تحميه أو تؤيده بعض الدول الغربية وعملية احتلال واضحة.

«مسلم»: كل شعوب العالم وقفوا بجانب القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن العالم بكل طوائفه والشعوب وليس الحكومات وقفوا بجانب القضية الفلسطينية، والتي استطاعت في هذه الحرب أن تعيد للأذهان ضمير ووجدان الإنسانية بعيدا عن تصرفات الحكومات، فخرجت مظاهرات في كل مكان من الديانات كلها ضد الغزو الإسرائيلي على غزة.