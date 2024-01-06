محافظ الغربية يشهد قداس عيد الميلاد في كنيسة ماري جرجس بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، واللواء محمد عمار مساعد أول وزير الداخلية لوسط الدلتا، والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مارجرجس بطنطا، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وهنأ محافظ الغربية، الأخوة المسيحيين بالعيد، مؤكدًا أنّ مصر ستظل تمثل دومًا بمسلميها ومسيحييها، رمزًا للنسيج الواحد المترابط.

عمق روابط الأخوة وأواصر المحبة

وأكد محافظ الغربية، عمق روابط الأخوة وأواصر المحبة بين النسيج الوطني الواحد، الذي ضرب أروع الأمثلة في الوحدة والتماسك والتآخي بين أبناء الشعب المصري العظيم.

وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر إلى محافظ الغربية وجميع الحاضرين، على حرصهم لحضور القداس، في إشارة واضحة إلى مشاعر الحب والفرح بين أبناء الوطن الواحد.

أهمية التسامح والسلام

وأكد خلال العظة، أهمية التسامح والسلام في كل الأديان السماوية، فهي نعمة من النعم التي يجب أنّ نحمد الله عليها، ويجب علينا أنّ نبحث عن كيفية العيش في سلام، سواء سلام مع الله أو مع النفس أو مع الغير.