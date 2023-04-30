وزيرة الهجرة لقصواء الخلالي: بدأنا العمل على الملف السوداني منذ ليلة عيد القيامة

قالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة انخرطت في الملف السوداني منذ ليلة عيد القيامة المجيد، إذ جرى البدء في العمل بسرعة، مشيرةً إلى أن مصر لها أكبر جالية أجنبية موجودة في السودان الشقيق بأكثر من 10 آلاف مصري ومصرية، يمثل الطلاب أكثر من نصفهم.

تحديد أماكن تواجدهم في ظل التطورات السريعة على الأرض

وأضافت «جندي» خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء» على قناة «cbc»، أنّ الوزارة حرصت على التواصل مع الطلاب وتحديد أماكن تواجدهم في ظل التطورات السريعة على الأرض، وبالتالي، عملت على أن يكون الجميع في أمان.

وتابعت: «بدأنا العمل منذ ليلة عيد القيامة، لأنه اليوم الذي شهد بداية التطورات بشكل جعلنا نخشى على أبنائنا، وبخاصة الموجودين منهم في السودان بمفردهم، عملنا على تحديد أماكن تواجد الجميع، قمنا بعمل مدونة ووزعناها على جميع الطلاب حتى يدون الطلاب أماكن تواجد وأسمائهم وعناوينهم وعرفنا أماكن تجمعهم».