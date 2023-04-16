احتفالات عيد القيامة بالقليوبية ترفع شعار وطن واحد في المحبة والإخاء

احتفل أقباط محافظة القليوبية بعيد القيامة المجيد اليوم حيث توافدوا على الكنائس للفرحة واستقبال المهنئين رافعين شعار المحبة والإخاء في رمضان وقيامة المسيح حيث تزامنت أعياد القيامة المجيدة مع شهر رمضان وهي أيام جميعها مباركة ودعا المطارنة والآباء في عظاتهم خلال أعياد القيامة إلى العمل الوحدة والإخاء من أجل نهضة الوطن والدعوة للمشاركة في رسم مستقبل مصر.

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد ورافقه خلال الجوله الدكتورجمال سوسة رئيس جامعة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وممثلي الأوقاف والازهر.

وبدأت الجولة بتقديم التهنئة لنيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة للقس ايميل انور راعي الكنيسة الانجيلية بنها وقام الهجان بتقديم التهنئة ايضا لنيافة الانبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة لنيافة المطران مرقص أسقف شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة بين أبناء الشعب المصري

وأكد محافظ القليوبية خلال لقائه على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعيًا المولي عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا متمنيًا أن تكون أيام العيد أيام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المزيد من المحبة والرخاء والسلام

وأضاف أن هذا الوطن الغالي يحتاج إلي تكاتف جميع أبنائه في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والوقوف خلف القيادة السياسية للعبور بمصر إلى بر الأمان، متمنيًا المزيد من المحبة والرخاء والسلام للشعب المصري، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل مكروه وسوء.

وأعرب رجال الكنيسة عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية والوفد المرافق له على تهنئتهم ومشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما أثنوا على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكدين أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التي تتحطم علىها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان، ومن حسن الطالع أن تجتمع عدة مناسبات دينية في أيام متتالية وهي شهر رمضان المبارك وليلة القدر وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك.