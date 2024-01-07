اعرف موعد ورابط التقديم بمسابقة المعلمين الجديدة 2024

يرغب العديد من المواطنين معرفة موعد ورابط التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة 2024، وما هي المؤهلات المطلوبة.

موعد ورابط التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة 2024

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» موعد ورابط التقديم في مسابقة المعلمين الجديدة 2024.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجته للتعاقد مع 11 ألفا و 114 في وظيفة معلم فصل وذلك لكل من الصفوف «الأول والثاني والثالث» الابتدائي للعام الدراسي الجاري، ومن بين ذلك عدد من المؤهلات والتخصصات المطلوبة.

فتح باب التقديم من 18 إلى 31 يناير

ومن المقرر أن يبدأ فتح باب التقديم على مسابقة المعلمين الجديدة 2024، خلال الفترة من 18 يناير الجاري وحتى 31 من ذات الشهر، التي تستهدف إلى تعيين نحو 11 ألفا و 114 شخص في وظيفة معلم فصل، وذلك طبقا لما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أما بالنسبة للرابط الخاص بالتقديم على مسابقة المعلمين الجديدة 2024 حسب ما أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتم تسجيل التقديم على الرابط التالي: Https://jobs.caoa.gov.eg.