محمد الإتربي: طرح بنك القاهرة في البورصة خلال الربع الثاني من العام الجاري

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، عن موعد طرح بنك القاهرة، الذي تأخر بسبب الأزمات العالمية المتتالية وانعكاسها على الداخل.

«الإتربي»: أرجح الربع الثاني من 2024 لاكتتاب بنك القاهرة بالبورصة

وأكد «الإتربي»، في مداخلته الهاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»: «أتوقع أن يتم اكتتاب بنك القاهرة في البورصة، في عام 2024، ليتم الشروع في طرحه، وأرجح أن يتم في الربع الثاني من العام».

4 مؤسسات تترقب اقتناص الحصة الحاكمة من بنك القاهرة

وتابع رئيس اتحاد بنوك مصر: «هناك 4 مؤسسات لديها الرغبة في اقتناص الحصة الحاكمة من أسهم بنك القاهرة عند اكتتابه لطرحه في البورصة المصرية»، مؤكداً أن هناك إقبال عليه رغم أن القرار لم يتخذ بعد.

واستطرد «الإتربي»: «كنا سنبدأ عملية الطرح بالفعل منذ 3 أعوام تقريباً، ولكن مع بدء الإجراءات توقفنا بسبب اندلاع أزمة كوفيد-19 في بداية 2020، التي أعقبتها الأزمة الروسية الأوكرانية».