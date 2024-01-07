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محمد الإتربي: طرح بنك القاهرة في البورصة خلال الربع الثاني من العام الجاري

كتب:

منى صلاح
02:48 ص | الأحد 07 يناير 2024
بنك القاهرة- ارشيفية

بنك القاهرة- ارشيفية

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، عن موعد طرح بنك القاهرة، الذي تأخر بسبب الأزمات العالمية المتتالية وانعكاسها على الداخل.

«الإتربي»: أرجح الربع الثاني من 2024 لاكتتاب بنك القاهرة بالبورصة

وأكد «الإتربي»، في مداخلته الهاتفية، مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمُذاع على شاشة «قناة ON»: «أتوقع أن يتم اكتتاب بنك القاهرة في البورصة، في عام 2024، ليتم الشروع في طرحه، وأرجح أن يتم في الربع الثاني من العام».

4 مؤسسات تترقب اقتناص الحصة الحاكمة من بنك القاهرة

وتابع رئيس اتحاد بنوك مصر: «هناك 4 مؤسسات لديها الرغبة في اقتناص الحصة الحاكمة من أسهم بنك القاهرة عند اكتتابه لطرحه في البورصة المصرية»، مؤكداً أن هناك إقبال عليه رغم أن القرار لم يتخذ بعد.

واستطرد «الإتربي»: «كنا سنبدأ عملية الطرح بالفعل منذ 3 أعوام تقريباً، ولكن مع بدء الإجراءات توقفنا بسبب اندلاع أزمة كوفيد-19 في بداية 2020، التي أعقبتها الأزمة الروسية الأوكرانية».

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