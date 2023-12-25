«القابضة للمياه» توقع بروتوكولا مع بنك القاهرة لتقديم خدمات التحصيل الإلكتروني

وقعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبنك القاهرة بروتوكول تعاون لتوفير خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي.

يهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتسهيل إجراءات الدفع والتحصيل للمواطنين، وتحسين تجربة المواطنين في التعامل مع خدمات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وبموجب البروتوكول، سيقدم بنك القاهرة مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بما في ذلك:

- خدمة تحصيل المدفوعات من خلال الإنترنت.

- خدمة ماكينات POS.

- خدمة رمز الاستجابة السريع QR Code.

- خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS.

يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي والشمول المالي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.