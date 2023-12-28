لو مرتبك 4 آلاف جنيه.. اعرف كيفية الحصول على قرض سيارة من بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة، المملوك للدولة، عددا من برامج التمويل من بينها قرض السيارة بضمان تحويل الراتب، والحد الأدنى للدخل يتراوح من 2000 و30000 جنيه حسب فئة العميل.

ويوفر بنك القاهرة للعملاء قرض السيارة الجديدة، بإجراءات بسيطة وبطرق سداد سهلة، ويكون الحد الأدنى للتمويل 15000 جنيه ويصل إلى مليون جنيه للسيارات الفارهة ويكون ذلك حسب فئة العميل.

قرض السيارة من بنك القاهرة

والحد الأقصى لمبلغ التمويل يتراوح بين 300 ألف جنيه و3 ملايين جنيه حسب برنامج القرض الممنوح و6 ملايين جنيه لبرنامج السيارات الفارهة، وتكون الفائدة من 18% إلى 23.5% متناقصة حسب الفئة.

ودفعة المقدمة تتراوح من 0% و70% بحسب برنامج القرض، وعن مدة القرض من سنة إلى 7 سنوات.

شروط قرض السيارة

ومن شروط قرض السيارة من بنك القاهرة لا يقل السن عن 21 سنة ولا يزيد عن 65 سنة عند نهاية مدة القرض، وبالنسبة لمدة العمل من سنة حد أدنى للموظفين وعامين لأصحاب المهن الحرة.

وعن المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة من بنك القاهرة، فهي: صورة بطاقة الرقم القومي ساري، فاتورة مرافق، مفردات مرتب، وعرض أسعار معتمد، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة يحتاج البنك سجل تجاري حديث، بطاقة ضريبية سارية، كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.