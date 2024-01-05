مواعيد إيداع عائد شهادة الـ25% في حسابات عملاء بنك القاهرة

من المنتظر أن يتم إيداع قيمة شهادة 25% و22.5% من بنك القاهرة في حسابات المودعين يوم 18 يناير، وذلك بعد مرور سنة على الطرح في 16 يناير 2023، والشراء في 17 يناير 2023.

شهادات الـ25 و22.5%

ويستمر إيداع عائد قيمة شهادة الـ 25% و الـ22.5% حتى يوم 1 فبراير 2024، وطرح بنك القاهرة هذه الشهادة بعائد يصرف في نهاية المدة وأخرى شهريًا، والحد الأدنى للشراء كان ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويذكر أن البنكين الحكوميين الأهلي المصري ومصر، قررا طرح شهادات جديدة أمس، 4 يناير 2024، مدة عام بعائد 27% سنويًا يصرف في نهاية المدة و23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الشهادات الجديدة من الأهلي ومصر

وبدأ شراء الشهادات الجديدة اليوم 5 يناير 2024، من خلال الإنترنت والموبايل البنكي، ويتم الفعيل في اليوم التالي من الشراء، ويتيح البنكين الشراء من خلال الفروع بداية من يوم الاثنين 8 يناير 2024.

وتوفر الشهادات الجديدة إمكانية الاقتراض بضمانها، وإمكانية إصدار بطاقات ائتمانية، فيما يمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.