«المتحدة» تكسب الرهان على المواهب الشابة.. قدمت جيلا فنيا يستحق الإشادة

تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تقديم المواهب الشابة للجمهور، الذين يمتلكون مواهب كبيرة في أعمال فنية سواء كانت درامية أو سينمائية، ودائما تراهن عليهم وتعطي لهم أدوار بطولية ومحورية، وتحقق هذه الأعمال نجاحا كبيرا، ويشيد بها النقاد والجمهور.

عصام عمر

وكانت الشركة المتحدة أعطت الفنان الشاب عصام عمر بطولة مسلسل «بالطو»، الذي عرض مؤخرا على منصة «Watch it»، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وطالب الجمهور بعمل جزء ثانٍ بسبب شدة تعلقهم بالشخصيات التي كانت داخل المسلسل.

وأصبح عصام عمر بعد مسلسل بالطو محل اهتمام كبير من المنتجين بسبب الجماهيرية التي تمتع بها بعد نجاح العمل، إذ تعاقد على 3 أعمال فنية، ويجري تصويرها خلال الفترة الحالية لعرضها قريبا.

مواهب مسلسل ريفو

ونجح مسلسل «ريفو» في تقديم العديد من المواهب الشابة، التي أصبحت نجوم أعمال خلال الفترة الحالية، من أبرزهم أمير عيد، الذي حصل على فرصة تمثيلية كبيرة، بجانب موهبته الغنائية، وكذلك صدقي صخر، وحسن أبو الروس، ومينا النجار، وسارة عبد الرحمن، الذين تلقوا إشادات كبيرة من النقاد والجمهور.

ويوجه أبطال مسلسل ريفو دائما الشكر للشركة المتحدة لدورها في تقديمهم بشكل مناسب في عمل فني للجمهور، من أبرزهم حسن أبو الروس، الذي قال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مهما أعبر عن شكري وامتناني لـ«المتحدة» لا يوفي حقهم لأن ريفو نقل حياتي فنيا».

حاتم صلاح وأية سماحة

وقدمت الشركة المتحدة، الفنان حاتم صلاح والفنانة أية سماحة، في بطولة عمل درامي، تحت عنوان «باب العمارة»، الذي حقق نجاحا كبيرا، وكان الجمهور يتابعه وينتظر عرض حلقاته الجديدة دائما؛ نظرا لما شهده من كوميديا وعناصر جيدة.

ويشيد النقاد والجمهور في الوقت الحالي، بتقديم الشركة المتحدة للفنان الشاب طه دسوقي، في صورة جديدة، وخروجه عن نمط أدواره الكوميدية، وتجسيده شخصية درامية مركبة تعاني من مرض التوحد، بمسلسل «حالة خاصة»، الذي طرح منه حلقتين على منصة «watch it».