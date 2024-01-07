عاجل.. عقوبات على إسرائيل وأمريكا.. ما علاقة الصين؟

أعلنت الصين فرضها عقوبات على 5 شركات أمريكية، بعد أيام من فرض قيود على مبيعات الشرائح التقنية إلى إسرائيل، لتتصاعد التوترات بين بيكين من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.

أسباب العقوبات على الشركات الأمريكية

وأتى القرار الصيني بشأن الولايات المتحدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية، بسبب مبيعات الأسلحة من واشنطن إلى تايوان، التي تأتي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايبيه التي يصفها الجانب الصيني بأنها اختيار بين الحرب والسلام.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن مبيعات الأسلحة الأمريكية في الآونة الأخيرة إلى تايوان تقوض بشدة سيادة الصين، وكذلك مصالحها الأمنية وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، موضحاً أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.

ووافقت الولايات المتحدة الشهر الماضي على مبيعات معدات تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار، إلى تايوان في إطار مساعدتها لصيانة نظمها التكتيكية، كقرار يأتي في ظل توترات كبيرة مع الصين.

أسباب العقوبات الصينية على إسرائيل

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية كشفت أن الشركات الإسرائيلية تجد نفسها عاجزة في الحصول على بعض المكونات التكنولوجية الصينية، إثر قيود تفرضها بيكين على الشركات الإسرائيلية، بسبب العدوان على قطاع غزة.

وتحدثت مصادر بالشركات الإسرائيلية وكذلك الحكومة عن تأخير الشحنات القادمة من الصين عن عمد بسبب حرب غزة، لا سيما أن تلك المكونات تستخدم لأغراض عسكرية.

ولا تنظر إسرائيل بعين الارتياح إلى الموقف الصيني تجاه ما يجري في قطاع غزة، فمنذ العدوان الذي وقع في السابع من أكتوبر المنصرم تدعو بيكين إلى وقف لإطلاق النار كما أعربت مراراً عن رفضها ما يجري بحق الأبرياء الفلسطينيين، وهو الموقف الذي يلقى ترحيباً من الفلسطينيين.