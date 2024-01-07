توزيع هدايا عيد الميلاد على السياح في فنادق الغردقة.. فرحة وبهجة (صور)

تستمر احتفالات عيد الميلاد المجيد على شواطئ الغردقة بمشاركة آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، حيث حرصت مجموعة فنادق على توزيع هدايا على نزلائها على الشواطىء، وسط فرحة وتبادل التهاني والتبريكات والتقاط الصور التذكارية.

هدايا عيد ميلاد

وقال رضا الدخاخني، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن احتفالات عيد الميلاد على شواطئ الغردقة مستمرة بمشاركة آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوروبية مختلفة، لافتا إلى أن الفنادق حرصت على توزيع هدايا عيد الميلاد على السياح.

فنادق الغردقة

وأشار «الدخاخني» إلى أن فنادق الغردقة استقبلت آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة عبر عشرات رحلات الطيران لقضاء إجازة عيد الميلاد المجيد، لافتا إلى إعداد برامج خاصة لأعياد الميلاد، حيث تزينت الفنادق بلافتات التهنئة المضيئة وأجراس عيد الميلاد واكتست بالأنوار.

تنشيط السياحة في الغردقة

ومن جانبه، أشار محمد أبو النصر رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن حرص الفنادق على المشاركة في الأعياد والمناسبات، كنوع من أنواع الترحيب بالسياح لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة، خاصة أن السياح يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا.