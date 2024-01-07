محمد إمام يستعيد صدارة شباك التذاكر بـ1.2 مليون جنيه لفيلم أبو نسب

استعاد الفنان محمد إمام صدارة شباك التذاكر بفيلم «أبو نسب»، بعد تراجعه أمس الأول إلى المركز الثاني أمام فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، الذي يعتبر البطولة السينمائية الأولى لـ أحمد العوضي، والذي احتل صدارة شباك التذاكر في يومه الأول قبل تراجعه إلى المركز الثاني في ثاني أيامه بالسينمات.

وحقق فيلم أبو نسب إيرادات بلغت مليونا و241 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم المركز الثاني «الإسكندراني» الذي حقق مليونا و225 ألف جنيه أمس، بحسب تقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تفاصيل فيلم «أبو نسب»

ويستمر فيلم «أبو نسب» للمخرج رامي إمام في السينمات للأسبوع الثالث على التوالي، حيث حقق إيرادات جاوزت الـ27 مليون جنيه في أقل من 18 يوما في دور العرض السينمائي.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من نجوم الكوميديا، بينهم محمد إمام، وماجد الكدواني، وياسمين صبري، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد لطفي، وصلاح عبدالله، والفيلم تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.