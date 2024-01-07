الاحتلال الإسرائيلي يواصل كشف خسائره.. إصابة أكثر من 2000 جندي منذ «طوفان الأقصى»

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الكشف عن حصيلة خسائره في عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي ردا على «طوفان الأقصى».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد الجرحى في صفوف قواته منذ 7 أكتوبر الماضي، إلى ألفين و336 جنديا، وفق ما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ارتفاع حصيلة جرحى جيش الاحتلال منذ التوغل البري إلى 1026

ومنذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر من العام الماضي، ارتفعت حصيلة جرحى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 1026.

وفي وقت سابق من اليوم، قتلت مجندة من حرس «الحدود الإسرائيلي» وأصيب 3 آخرين، خلال تفجير استهدف آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

ومساء أمس السبت، قتل قائد مجموعة في لواء «ناحال» التابع لجيش الاحتلال روعي يوحاي شمالي غزة لترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 510 قتيلا منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما ارتفعت الحصيلة قتلى منذ بداية التوغل البري إلى 176 في 27 أكتوبر 2023.