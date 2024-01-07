ارتفاع إيرادات فيلم «الحريفة» في رابع أيام عرضه.. حافظ على المركز الثالث

واصل فيلم «الحريفة» الحفاظ على المركز الثالث في في قائمة إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، بعدما دخل المنافسة يوم الأربعاء الماضي، وزادت إيراداته في اليوم الرابع لعرضه.

فيلم «الحريفة» يواصل رفع إيراداته

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن أن فيلم «الحريفة» احتل المركز الثالث، في قائمة إيرادات أمس، وحقق 746 ألف جنيه، ليواصل التقدم في مراكز القائمة.

حقق فيلم «الحريفة» أول أمس الجمعة، إيرادات 625 ألف جنيه، وكان في المركز الثالث بالقائمة، ويوم الخميس، 341 ألف جنيه وكان بالمركز الرابع.

فيلم «الحريفة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم نور النبوي وأحمد غزى وكزبرة وسليم الترك وخالد الذهبي، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.